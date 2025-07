Dans le sud du Liban, une famille de cinq personnes a été décimée par une frappe aérienne israélienne, vendredi soir, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise.

L'agence nationale de l'information (ANI) a déclaré que la frappe aérienne israélienne sur la ville d'Ain Qana, dans le sud du pays, a coûté la vie à Ni'mat-Allah Hussein Mallah, son épouse et ses trois enfants, et a complètement détruit leur maison.

L'ANI a également indiqué qu'au cours des dernières heures, les avions de guerre israéliens ont bombardé les villes de Ramadiyeh, Jebcheit, Al-Shaitiya, Jouaiyya et Khirbet Selm, dans le sud du pays.

Depuis la fin du mois de septembre, Israël mène une campagne de frappes aériennes au Liban, marquant une escalade dans la guerre transfrontalière qui dure depuis un an.

Selon les autorités sanitaires libanaises, les attaques lancées par Israël, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, ont fait plus de 3 400 morts, près de 14 600 blessés et plus d'un million de personnes déplacées.

Au mépris des mises en garde internationales avertissant que la région du Moyen-Orient était au seuil d'une guerre régionale, Tel-Aviv a étendu le conflit, le 1er octobre dernier, en lançant une offensive au sol dans le sud du Liban.