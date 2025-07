L'armée israélienne intensifie ses opérations au Liban. Selon les autorités libanaises, 145 attaques israéliennes ont eu lieu à travers le pays au cours des dernières 24 heures.

Des avions de combat ont mené d'intenses frappes aériennes sur Haret Hreik, Borj al-Barajneh et près du Lycée Pilote dans la région de Hadath, selon l'agence de presse libanaise.

Des bombardements qui ont tué une famille entière de six personnes, samedi, lors d'une frappe aérienne contre leur maison dans le district de Baalbek, à l'est du Liban.

Ces frappes ont eu lieu peu de temps après que l'armée israélienne a averti les habitants des immeubles de ces zones d'évacuer immédiatement en prévision de la campagne de bombardements.

Un communiqué a ordonné aux habitants de rester à 500 mètres (1 640 pieds) de plusieurs bâtiments dans les quartiers de Hadath Beyrouth, Haret Hreik et Borj al-Barajneh.​​​​​​​

Beyrouth, silence on tue

Dimanche matin, l’armée israélienne a émis de nouveaux ordres de déplacement forcé dans trois zones de la banlieue sud de la capitale libanaise, dont Burj al-Barajneh et Chiyah, avant les attaques prévues dans cette zone.

Ces ordres sont intervenus après une journée d’attaques israéliennes incessantes sur Dahiyeh, l’armée israélienne faisant état de quatre vagues de bombardements aériens sur la zone.

Israël a indiqué avoir mené des attaques contre 50 cibles à Dahiyeh la semaine dernière.

Le Hezbollah libanais, pour sa part, a continué à riposter en lançant des dizaines de missiles et de drones sur des bases militaires israéliennes et frappant des cibles dans la ville de Haïfa.

Israël a lancé, fin septembre, une campagne aérienne au Liban contre ce qu'il prétend être des cibles du groupe Hezbollah, dans le cadre d'une escalade après un an de guerre transfrontalière.

Plus de 3 400 personnes ont été tuées, près de 14 700 blessées et plus d'un million de personnes déplacées par les attaques israéliennes depuis octobre dernier, selon les autorités sanitaires libanaises.​​​​​​​

Malgré les avertissements internationaux selon lesquels la région du Moyen-Orient risque de connaître une guerre régionale, Tel Aviv a étendu le conflit en lançant une incursion dans le sud du Liban en octobre 2017.