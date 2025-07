Trois suspects ont été arrêtés après le tir de deux fusées éclairantes, samedi soir, près de la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui n'était pas sur les lieux, ont indiqué, ce dimanche matin, la police et le Shin Beth (service de sécurité intérieure).

L'incident s'est produit samedi vers 19h30, lorsque deux fusées éclairantes, apparemment tirées depuis la mer, ont atterri dans le jardin de la propriété.

"Dans la nuit, trois suspects ont été arrêtés pour leur implication dans l'incident", qui s'est déroulé à Césarée, dans le centre du pays, ont-ils dit dans un communiqué, ajoutant que la justice a ordonné une interdiction de publication d'informations sur l'enquête ou l'identité des suspects pendant une période de 30 jours.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a accusé le mouvement de protestation contre le gouvernement d’avoir alimenté l’attaque. “L’écriture était sur les murs, sur les routes, dans les messages incendiaires et dans les manifestations“, a-t-il écrit sur X.

Herzog préoccupé

Le président Isaac Herzog a indiqué avoir discuté avec le chef du Shin Bet : "J'ai souligné l'urgence d'enquêter et de traiter les responsables de cet incident immédiatement. Le chef du Shin Bet a souligné qu'il s'agissait d'une dangereuse escalade et a noté que l'enquête conjointe avec la police est menée avec le plus grand sérieux."

L'incident survient peu après que le groupe de protestation "Les Libres - Focus Césarée", qui manifestait devant la résidence du Premier ministre depuis cinq mois, a annoncé la fin de ses rassemblements sur place pour les déplacer vers la rue Gaza à Jérusalem.

