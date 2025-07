Le parti au pouvoir au Sénégal se dirige vers une très large majorité absolue au Parlement, au lendemain de législatives censées donner au président et au Premier ministre les moyens de mener d'amples réformes, selon des projections des médias publiées lundi à partir de résultats provisoires.

La radio RFM crédite le Pastef de 119 sièges sur 165 à l'Assemblée nationale. Le site d'information Dakaractu lui attribue jusqu'à 131 députés. Le quotidien gouvernemental Le Soleil titre sur "la déferlante Pastef".

Les organes électoraux ont jusqu'à mardi soir pour publier les résultats officiels provisoires au niveau des départements.

Mais ces projections annoncent la victoire "écrasante" que réclamait le Premier ministre Ousmane Sonko, président du Pastef, pour appliquer l'agenda de rupture et de transformation de l'Etat qui a porté son second Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays à la présidentielle de mars dernier.

Félicitations de l'opposition

Les principaux dirigeants de l’opposition, Barthélémy Dias et Amadou Ba, ont adressé leurs félicitations au Pastef, le parti au pouvoir fondé en 2014, qu’ils donnent pour “vainqueur” de ce scrutin, tout en réaffirmant leur engagement politique.

“Je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, Pastef, pour sa victoire”, a indiqué l’opposant Barthélémy Dias, également maire de Dakar, qualifiant ce scrutin de “moment démocratique fort”.

Il a exprimé sa reconnaissance à ses soutiens et promis de continuer à défendre les intérêts du Sénégal. “Votre soutien est une source d’inspiration et de motivation pour continuer à défendre les intérêts de notre pays et de notre jeunesse”, a-t-il ajouté.

