La décision a provoqué une vague d’indignation, notamment de la part de Julien Fritsch, ancien membre de l’équipe communication de Paris 2024. Ce dernier a annoncé la suppression des comptes Instagram et TikTok des Jeux Olympiques de Paris 2024.

"Ils ont supprimé nos souvenirs. Supprimer tout ça pour '’récupérer’' les 3,5 millions d’abonnés de Paris 2024, pour accaparer le travail des autres et s’en féliciter dans de belles slides PowerPoint. Vous allez être ravi de suivre les comptes d’Olympics sans que vous l’ayez décidé" a-t-il écrit sur LinkedIn.

Ce transfert, effectif depuis le 13 novembre, visait à intégrer les publications et abonnés au compte mondial du CIO. Julien Fritsch a cependant dénoncé une opération visant à "gonfler artificiellement les chiffres" en s'appropriant les efforts des équipes de Paris 2024, tout en détruisant ce qu’il considère comme un patrimoine numérique destiné à laisser un héritage immatériel des Jeux. "On pensait léguer cela à France 2030 et aux futurs organisateurs." a-t-il écrit.

Selon l’avocat spécialisé Pierre-Xavier Chomiac de Sas, ce transfert aurait été possible grâce à un accord entre le CIO et Méta, la maison mère d'Instagram. La démarche, bien qu’autorisée juridiquement, soulève un débat sur l’importance de préserver les traces numériques des grands évènements mondiaux comme Paris 2024.