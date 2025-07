La police de Washington a violemment interpellé une cinquantaine de manifestants appartenant à une coalition d’activistes œuvrant pour la justice climatique et l'accès au logement, venus soutenir la cause palestinienne au Congrès américain.

Ces activistes réclamaient un embargo sur les armes à destination d'Israël et exhortaient les sénateurs américains à voter en faveur d’un projet de loi qui bloquerait une livraison d’armes de 20 milliards de dollars destinée à Israël.

La manifestation de plus de 100 militants appartenant à une large coalition de différents groupes, dont des Palestiniens, des Juifs, des défenseurs du climat, des anciens combattants et des peuples autochtones, a eu lieu à la veille du vote du projet de loi.

Le vote concerne une série de résolutions présentées par Bernie Sanders et Peter Welch de Vermon, Brian Schatz d’Hawaï et Jeff Merkley de l’Oregon, visant à bloquer près de 20 milliards de dollars de ventes d’armes à Israël, à l’initiative de l’administration du président Joe Biden.

“Chaque jour où nous continuons à envoyer des armes à Israël est un jour où des dizaines d’enfants et de familles palestiniens sont horriblement assassinés avec l’argent de nos impôts. Cette semaine, les sénateurs vont clairement exprimer leur position sur le génocide lors du premier vote dans l’histoire des États-Unis pour bloquer directement les armes à Israël“, a déclaré Sandra Tamari, directrice exécutive d’Adalah Justice Project, dans une déclaration publique.

Joe Biden, complice

“Ils doivent faire ce que l’administration Biden n’a pas réussi à faire et ce que le peuple américain exige : bloquer ce paquet d’armes et soutenir un embargo total sur les armes contre Israël”, a-t-elle ajouté.

“Ce qui rendra nos communautés plus sûres, c’est l’investissement dans le logement, l’éducation et les soins de santé, et la lutte contre les inégalités ici même aux États-Unis, a poursuivi Tamari, amplifiant un sentiment croissant des Américains frustrés par le manque de protection sociale au profit du soutien militaire étranger.

On rappelle que la loi américaine interdit l’armement d’une armée qui commet de graves violations des droits humains.

