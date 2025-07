Au moins 36 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessées, mercredi, lors d’une frappe aérienne israélienne sur la ville antique de Palmyre, au centre de la Syrie, ont rapporté les médias locaux.

L'attaque, menée depuis la région d'Al-Tanf, a causé d'importants dégâts matériels.

Selon l'agence de presse officielle SANA, citant une source militaire, des avions de chasse israéliens ont mené une frappe depuis la direction de la région d'Al-Tanf, à l'ouest de la Syrie, ciblant plusieurs bâtiments dans la ville antique de Palmyre.

Les témoignages mentionnent des dégâts matériels considérables dans la zone touchée, qui comprend des bâtiments résidentiels et une zone industrielle.

Aucune déclaration immédiate d'Israël n'a été faite à ce sujet.

Israël, qui commente rarement ses opérations militaires, mène des frappes aériennes en Syrie depuis 2011.

Cette attaque survient dans un contexte de tensions régionales accrues, marqué par les offensives militaires continues d'Israël dans la bande de Gaza et au Liban.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël a intensifié ses frappes à Gaza, causant près de 44 000 morts, principalement des femmes et des enfants, et faisant plus de 104 000 blessés.

Le conflit s'est également propagé au Liban, où Israël a lancé des frappes meurtrières dans un contexte d'escalade des affrontements transfrontaliers avec le Hezbollah.