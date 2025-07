La profanation de la mosquée Al-Aqsa cristallise de plus en plus l’attention et l'intérêt des colons israéliens extrémistes, depuis l'avènement en novembre 2022 du gouvernement de Netanyahu, le plus à droite d'Israël.

La guerre israélienne à Gaza a accéléré le rythme d’incursions menées par les colons extrémistes dans ce complexe religieux.

D'après le gouvernorat de Jérusalem, plus de 62 000 colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

“62 697 colons extrémistes ont pris d’assaut l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa et ont exécuté des prières et des danses talmudiques et provocatrices, sous la protection étroite de la police israélienne”, indique cette source.

A la tête de ces initiatives Bezalel Smotrich, le ministre des Finances à la tête du parti Sionisme religieux et Itamar Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale et dirigeant de “force Juive”.

Avec l'encadrement de la police

Depuis 2003, la police israélienne autorise unilatéralement les colons à entrer dans l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa pendant plusieurs heures par jour, sauf le vendredi et le samedi, malgré l'opposition répétée du Département des dotations islamiques, qui appelle à l'arrêt de ces incursions.

D'après des témoins, les colons accomplissent régulièrement des rituels et des prières talmudiques dans la mosquée, en plus de "prosternations épiques", au cours desquelles ils jettent leurs corps à terre en direction du Dôme du Rocher.

Israël s'est emparé du site d'Al-Aqsa lors de la guerre de 1967 qui l'a opposé à ses voisins arabes, et l'a annexé avec le reste de Jérusalem-Est et les parties voisines de la Cisjordanie.

Lire aussi: La provocation d'un ministre israélien d'extrême droite sur l'esplanade des Mosquées