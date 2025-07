Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent lundi près de Rome pour deux jours de pourparlers axés sur la situation au Moyen-Orient, en présence de leurs homologues régionaux, ainsi que sur la guerre en Ukraine.

Cette réunion qui se tient à Fiuggi et Anagni, près de Rome, abordera notamment les mandats d'arrêts lancés par la Cour pénale internationale (CPI) contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohammed Deif.

Les travaux débuteront lundi après-midi en présence du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avec une première session consacrée à la situation au Proche-Orient et en mer Rouge, cinq jours après un nouveau veto à un cessez-le-feu à Gaza opposé par les Etats-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. .

"Avec les partenaires, les moyens de soutenir les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, les initiatives visant à soutenir la population et la promotion d'un horizon politique crédible pour la stabilité de la région seront discutés", a indiqué dans un communiqué le ministère italien des Affaires étrangères.

Les pays arabes et asiatiques conviés

L'Italie, qui assure la présidence tournante du Groupe des sept pays les plus développés (France, Etats-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Italie), a inscrit à l'ordre du jour de cette réunion une séance de dialogue élargie aux ministres de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, de la Jordanie, des Emirats arabes unis et du Qatar, ainsi qu'au secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

Mardi, la deuxième journée de discussions abordera la guerre en Ukraine et la situation dans l'espace indopacifique, en présence de ministres de plusieurs pays asiatiques.

“La présidence italienne entend confirmer le soutien militaire, politique, économique et financier total du G7 à Kiev, en vue d'une paix globale, juste et durable. L'Italie accueillera notamment la Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine les 10 et 11 juillet 2025”, précise le communiqué.

“La stabilité de l’Indo-Pacifique, région prioritaire pour les équilibres politiques et le commerce mondial, sera évoquée”, ajoute la même source.

Les ministres du G7 discuteront également des crises en cours en Haïti, au Soudan et au Venezuela.

Parallèlement, les ministres des Affaires étrangères du pourtour méditerranéen se réuniront à Rome à 09H00 (08H00 GMT) pour la 10e édition des "Dialogues Méditerranéens" (Med Dialogues), avec pour la première fois la participation des pays des Balkans occidentaux.

Parmi les participants figurent les ministres des Affaires étrangères de Croatie, de Jordanie, d'Égypte, d'Inde, de Libye, du Liban, du Yémen et de Palestine, ainsi que de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord et du Monténégro.

Lire aussi: G7: un sommet centré sur les sanctions contre la Russie et la "coercition économique" de la Chine