Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré lundi qu'il “se réjouit à la perspective de rencontrer" le président turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter des grandes questions mondiales, notamment la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient.

"Je me réjouis de rencontrer le président Erdogan pour discuter des défis croissants pour notre sécurité collective, notamment la menace du terrorisme, la guerre en Ukraine et la crise au Moyen-Orient", a déclaré M. Rutte dans un communiqué transmis à Anadolu.

"Dans un monde de plus en plus imprévisible, la Turquie apporte une contribution inestimable à notre Alliance, en renforçant la dissuasion sur notre flanc sud", a-t-il ajouté.

M. Rutte a souligné que la Turquie "possède la deuxième armée de l'OTAN, une industrie de défense impressionnante et est un allié fort et engagé depuis plus de 70 ans".

Le chef de l'Alliance entamera sa visite en Turquie lundi. Il devrait rencontrer le président Erdogan, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan et le ministre de la Défense Yasar Guler, selon un communiqué de l'OTAN.

Le programme de M. Rutte prévoit également des entretiens avec des représentants de l'industrie de défense turque et une visite des installations de l'industrie aérospatiale turque (TUSAS).

Il s'agit de la première visite officielle de M. Rutte à Ankara depuis qu'il a pris ses fonctions de secrétaire général de l'Otan en octobre.

