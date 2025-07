Ankara a demandé une exemption des sanctions américaines contre la banque russe Gazprombank, a déclaré le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, avertissant que ces restrictions mettent directement en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz du pays.

"Ces sanctions affecteront la Turquie. Nous ne pouvons pas payer, et si nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas acheter les marchandises. Le ministère des Affaires étrangères est en pourparlers", a indiqué Alparslan Bayraktar aux journalistes lundi en fin de journée.

À l'approche de l'hiver, les industries turques ont besoin d'un approvisionnement en gaz sûr, et le gaz russe joue un rôle important, a-t-il ajouté.

Notant que les précédentes sanctions contre l'Iran comprenaient une exemption pour le gaz naturel, M. Bayraktar a déclaré : "Nous cherchons à obtenir une exemption similaire à celle de l'Iran : "Nous cherchons à obtenir une exemption similaire de la part des États-Unis.”

M. Bayraktar a également fait remarquer que l'administration Biden avait pris cette décision environ 45 jours avant l'entrée en fonction du président élu Donald Trump, ajoutant : "Nous ne comprenons pas le timing de l'administration Biden".

"Le problème est que la levée de ces sanctions ne peut se faire du jour au lendemain", a-t-il noté.

Par ailleurs, un responsable turc a déclaré que des représentants des ministères turcs et russes des Affaires étrangères, du Commerce et des Finances, ainsi que des banques centrales, s'étaient réunis lundi pour discuter de la décision des États-Unis et de son impact sur le commerce bilatéral de l'énergie.

"Nous avons discuté avec la délégation russe de ce qui peut être fait pour empêcher la Turquie de faire l'objet de sanctions au cours de ce processus et de ses effets", a expliqué la source turque.

Outre la Russie, la Turquie est directement touchée par cette décision, a déclaré M. Bayraktar, ajoutant que la sécurité de l'approvisionnement du pays était menacée.

La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé des sanctions à l'encontre de 118 personnes et entités liées au secteur financier russe, dont Gazprombank, la plus grande banque du pays qui n'a pas encore été bloquée par Washington.