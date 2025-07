Une ONG qui suit la guerre en Syrie a rapporté mardi soir que deux personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur la frontière libano-syrienne, tandis que le Liban faisait état d'un mort.

"Les avions de guerre israéliens ont visé le passage frontalier Al-Arida dans la province de Tartous (...) et les points de passage de Dabussiyeh et Jussiyeh dans la province d'Homs", a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, précisant que deux "membres des forces du régime" syrien avaient été tuées à Dabussiyeh.

Le ministère libanais de la Santé a quant à lui fait état d'un mort à Al-Arida, précisant que ce bilan n'était que provisoire.

Le ministère syrien de la Défense qui a confirmé ces attaques a revu le bilan à la hausse.

“L’ennemi israélien a lancé une agression aérienne à partir du territoire libanais, ciblant des passages frontaliers entre la Syrie et le Liban“, a affirmé le ministère syrien de la Défense dans un communiqué. “L’agression a tué six personnes, dont deux soldats“ et quatre civils, “et blessé douze autres individus dont des enfants, des femmes et des travailleurs du Croissant-Rouge arabe syrien”, a ajouté Damas.

Les points de passage entre le Liban et la Syrie ont été les cibles de plusieurs frappes, depuis le déclenchement fin septembre de la guerre israélienne au Liban.