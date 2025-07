Tandis que le cessez-le-feu n’est qu’à son deuxième jour, l’armée israélienne procède d’ores et déjà à des mises en garde contre les Libanais qui tenteraient de rejoindre leur village.

Dans une déclaration, un porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a énuméré les noms des villages concernés et mis en garde contre tout retour dans ces zones "jusqu’à nouvel ordre".

Il a accompagné son message publié sur X d’une carte indiquant les localités interdites, parmi lesquelles Sheba, Hebbariyah, Marjaayoun, Yohmor, Baraachit et d’autres.

Adraee a averti avec insistance que "toute personne franchissant cette limite s’expose à un danger immédiat".

L’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, entré en vigueur tôt mercredi, vise à mettre fin à plus de 14 mois de combats entre l’armée israélienne et le Hezbollah.

Selon les termes de l’accord, Israël procédera au retrait progressif de ses forces au sud de la Ligne bleue, tandis que l’armée libanaise déploiera ses troupes dans le sud du Liban dans un délai maximal de 60 jours.

La mise en œuvre de l’accord sera supervisée par les États-Unis et la France. Toutefois, les détails concernant les mécanismes d’application restent imprécis.

Depuis octobre de l’année dernière, plus de 3 800 personnes ont perdu la vie dans les attaques israéliennes au Liban, et plus d’un million ont été déplacées, selon les autorités sanitaires libanaises.