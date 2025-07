Des sources médicales ont indiqué à Anadolu que sept Palestiniens, parmi lesquels trois membres de World Central Kitchen, ont trouvé la mort dans une frappe aérienne israélienne ayant visé un véhicule et un groupe de civils à Khan Younès, dans le sud de Gaza.

Dans une autre attaque, huit Palestiniens ont été tués lorsque l'armée israélienne a bombardé un véhicule à Khan Younès.

À Gaza, sept autres personnes ont été abattues lorsqu'une frappe aérienne a ciblé une maison dans le quartier d'Al-Rimal, selon la défense civile palestinienne. Les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver six personnes disparues, présumées piégées sous les décombres de la maison détruite.

Dix Palestiniens ont également perdu la vie dans une attaque israélienne visant une maison dans le quartier de Shujaiya, à l’est de Gaza, selon des sources médicales.

Des témoins ont rapporté que des véhicules de l’armée israélienne stationnés dans la zone d'Al-Saftawi, au nord-ouest de Gaza, ont ouvert le feu sur des habitations, bien qu'aucune blessure n'ait été immédiatement signalée.

Dans le nord de Gaza, un Palestinien a été éliminé par un drone israélien ayant largué une bombe près de l'école Halima Al-Saadia à Jabalia, ont précisé des sources médicales.

Israël a lancé une offensive meurtrière contre Gaza après une attaque transfrontalière du groupe palestinien Hamas en octobre dernier, faisant plus de 44 300 morts, majoritairement des femmes et des enfants, et plus de 105 000 blessés.

Le 21 novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice en raison de sa guerre dévastatrice contre Gaza.