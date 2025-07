Le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré que ses forces ont déjoué une série d'attaques des Houthis lors de leur transit à travers le golfe d'Aden.

Les destroyers de la marine américaine USS Stockdale (DDG 106) et USS O'Kane (DDG 77) ont intercepté et neutralisé une série de roquettes lancées par les Houthis le 30 novembre et le 1er décembre, a indiqué dimanche le CENTCOM dans un communiqué.

Il a ajouté que les destroyers escortaient trois navires marchands exploités par les États-Unis lorsqu'ils ont été ciblés par des attaques des Houthis.

La réponse rapide des destroyers a permis de garantir "qu'il n 'y ait aucun blessé ni aucun dommage aux navires, civils ou navals américains", a-t-il indiqué.

La Marine a engagé avec succès trois missiles balistiques anti-navires, trois systèmes aériens d'attaque unidirectionnelle sans équipage et un missile de croisière antinavire.

Ces actions ont permis de protéger les navires, leurs équipages et d'autres navires civils à proximité.

"Cette opération reflète l'engagement continu des forces du CENTCOM à protéger le personnel américain, les partenaires régionaux et les transports maritimes internationaux contre les attaques des Houthis soutenus par l'Iran", souligne le communiqué.

Ce type d’incidents met en évidence les problèmes de sécurité persistants dans la région du golfe d’Aden, une voie navigable d’importance stratégique.

