L'Organisation nationale du renseignement de Turquie (MIT) a neutralisé Yasar Cekik, un terroriste de haut rang du PKK, lors d'une opération de précision à Tel Rifaat, en Syrie, ont rapporté lundi des sources de sécurité.

Cekik, dont le nom de code est Yasar Hakkari, a rejoint le PKK en 1993 et a joué un rôle de premier plan dans de nombreuses attaques, y compris l'attaque terroriste de 2010 contre le poste de gendarmerie de Hantepe dans la province orientale de Hakkari, qui a tué six soldats.

En 2011, il a orchestré des attaques contre la base de Kekliktepe et le Commando de sécurité de la gendarmerie et le bataillon d'infanterie mécanisée de Cukurca, tuant 24 soldats et en blessant un.

Le MIT a établi l'implication de Cekik dans d'autres attaques majeures, telles que les attaques de Cukurca en 2012 qui ont tué un soldat et en ont blessé 13, et une embuscade en 2012 contre un convoi militaire où quatre soldats ont trouvé la mort.

Cekik, qui figure dans la catégorie rouge des terroristes recherchés par le ministère de l'intérieur, était également recherché par Interpol avec une notice rouge. Il était auparavant en poste dans le nord de l'Irak et en Syrie, où il commandait des unités terroristes responsables d'attaques contre les forces de sécurité turques le long de la frontière.

Le MIT a traqué Cekik pendant plusieurs années, surveillant ses mouvements grâce à un vaste réseau de renseignement. À la suite de la neutralisation d'Orhan Bingol, autre figure du PKK appartenant à la catégorie rouge, Cekik a été réaffecté dans la région syrienne de Shehba, où les forces turques l'ont neutralisé.

Les autorités turques utilisent le terme “neutraliser” pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Le PKK, désigné comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, mène depuis quatre décennies une campagne qui a coûté la vie à plus de 40 000 personnes, dont des enfants et des nourrissons.

Lire aussi : La Turquie neutralise 13 terroristes du PKK dans le nord de l'Irak