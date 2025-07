Les raids de l’aviation israélienne ont fait une trentaine de morts et de nombreux blessés dans divers endroits de la bande de Gaza, lundi, d'après des sources médicales.

L’agence de presse palestinienne WAFA a rapporté que des drones de l’occupation israélienne ont ciblé un rassemblement de citoyens dans la rue Al-Jalaa, faisant deux morts et de nombreux blessés.

Des sources médicales ont précisé qu'une jeune fille a été tuée à la suite des tirs israéliens sur l'école Halima Al-Saadia, qui abrite des personnes déplacées à Jabalia Al-Nazla, au nord de la bande de Gaza.

Bombardements en serie

Plus tôt, deux personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées lors d'un raid des avions israéliens sur un magasin commercial de la rue Omar Al-Mukhtar dans la ville de Gaza.

Un autre bombardement contre un rassemblement de citoyens dans le quartier Al-Sabra, au sud de la ville, a aussi fait deux morts.

Les équipes des Nations unies ont, par ailleurs, récupéré le corps d'un enfant et l'ont remis aux équipes médicales, rue Al-Rashid.

L'artillerie israélienne a aussi bombardé le quartier d'Al-Saftawi, à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, tout comme la ville de Beit Lahia, faisant sauter plusieurs maisons de la ville.

Au centre de la bande de Gaza, un enfant a été abattu et un citoyen, blessé suite au raid sur une maison dans la zone du Camp 1 à Nuseirat.

Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza,depuis le 7 octobre 2023 tuant plus de 44 466 citoyens, dont une majorité de femmes et d'enfants. Des milliers de victimes sont encore sous les décombres et sur les routes. Les ambulances et les secours ne peuvent pas les atteindre.

Liban: Gaza: l’UNRWA suspend les livraisons d’aide via Kerem Shalom en raison de l'insécurité