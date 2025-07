Réouverture de Notre-Dame de Paris: 6.000 policiers et gendarmes mobilisés

Un dispositif de 6.000 policiers et gendarmes sera déployé samedi et dimanche pour assurer la sécurité de la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à laquelle une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement est attendue.