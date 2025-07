Les autorités italiennes ont appréhendé à Rome le terroriste du PKK Velat Cetinkaya, identifié comme l'un des suspects de l'attentat meurtrier d'octobre dans la capitale turque Ankara, selon les médias turcs et italiens.

Le terroriste de 50 ans a été arrêté à Campino, à une trentaine de kilomètres de Rome, en vertu d'un mandat de perquisition délivré deux ans auparavant. Les autorités allemandes ont accusé Cetinkaya de terrorisme, ce qui a conduit à un ordre d'arrestation émis par un tribunal de Stuttgart en 2022.

La police a capturé Cetinkaya dans un appartement loué à court terme à des touristes. Sa localisation a été révélée à la suite de l'intensification des contrôles dans les hôtels et les maisons d'hôtes, après l'attentat contre l'entreprise d'aérospatiale et de défense TUSAS à Ankara le 23 octobre, ont indiqué les sources policières.

L'attentat a tué cinq personnes et en a blessé 22 autres.

Cetinkaya a été transféré à la prison Regina Coeli de Rome. Un porte-parole de la police a indiqué que l'opération avait été menée en collaboration avec des agents de l'Organisation internationale de coopération policière.

Les autorités enquêtent sur les activités de Cetinkaya et ses éventuelles affiliations pendant son séjour à Rome, ainsi que sur l'étendue de l'aide qu'il a pu recevoir.

Les médias turcs ont rapporté que Cetinkaya fait partie des principaux suspects liés à l'attentat de TUSAS, bien que son rôle précis n'ait pas été précisé.

Le 23 octobre, deux terroristes armés de fusils d'assaut sont arrivés dans les locaux de l'entreprise à bord d'un taxi qu'ils avaient réquisitionné après avoir tué le chauffeur. Ils ont déclenché des explosifs et ouvert le feu.

Le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya les a identifiés comme étant des membres du PKK, désigné comme groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne.

En réponse à cette attaque, la Turquie a intensifié ses opérations militaires contre les cibles du PKK en Irak et en Syrie.

TUSAS conçoit, fabrique et assemble des avions civils et militaires, des véhicules aériens sans pilote et d'autres systèmes de l'industrie de la défense et de l'espace.

Lire aussi : Les renseignements turcs détruisent des cibles du PKK, suite à l’attaque terroriste d’Ankara