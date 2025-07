Najib Mikati, le Premier ministre libanais, a déclaré mardi que des efforts diplomatiques sont en cours pour mettre fin aux violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu et assurer le retrait d'Israël des villes frontalières.

"Lors de ces discussions, nous avons souligné la priorité de stabiliser la situation pour permettre aux personnes déplacées de retourner dans leurs villes et villages, et d'étendre le redéploiement de l'armée vers le sud", a ajouté M. Mikati dans un communiqué.

Tôt mardi, le ministère libanais de la Défense a déclaré qu'il recherchait des recrues pour rejoindre l'armée.

"Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la décision du cabinet d'accélérer le redéploiement de l'armée dans le sud", a souligné le Premier ministre libanais.

Mardi, au moins 10 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes israéliennes au Liban, malgré un accord de cessez-le-feu entre Tel-Aviv et Beyrouth.

Un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël est entré en vigueur la semaine dernière dans l'espoir de mettre fin à plus de 14 mois de combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah.

Selon les termes de l’accord, Israël doit retirer ses forces au sud de la frontière de facto de la Ligne bleue de manière progressive, tandis que l'armée libanaise déploie ses forces dans le sud du Liban dans un délai maximum de 60 jours.

La mise en œuvre de l'accord doit être supervisée par les États-Unis et la France, mais les détails des mécanismes d'application restent flous.

Selon les autorités sanitaires libanaises, près de 4 000 personnes ont été tuées et plus de 16 500 blessées lors d'attaques israéliennes au Liban et plus d'un million d'autres ont été déplacées depuis octobre 2023.

