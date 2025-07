L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que plusieurs parties de l'hôpital ont été endommagées par cette attaque menée par les forces de sécurité israéliennes contre l'hôpital public turc de Tubas, en Cisjordanie occupée.

Les forces israéliennes ont arrêté cinq membres du personnel médical, dont le directeur général de l'hôpital, selon la même source.

Haitham Hidri, directeur général des hôpitaux au ministère palestinien de la Santé, a fait savoir que les forces israéliennes s'étaient emparées du premier étage de l'hôpital et avaient brutalement agressé le chef du service des urgences, Mohammed Ghannam, devant les patients.

L'hôpital, créé par l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), fonctionne depuis 2013.

L'armée israélienne avait dans le passé attaqué l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne, le seul hôpital pour les patients atteints de cancer dans la bande de Gaza.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 600 attaques contre des établissements et du personnel de santé en Cisjordanie et à Gaza ont été recensées depuis le 7 octobre 2023.

