Feridun Sinirlioglu, ambassadeur à la retraite, a été élu secrétaire général de l'organisation pour un mandat de trois ans, lors de la 31ᵉ réunion du Conseil ministériel de l'OSCE, qui s’est tenue à Malte les 5 et 6 décembre, en présence du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. La décision a été prise avec l'approbation des 57 membres participants d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

L'ambassadeur Sinirlioglu devient ainsi le premier citoyen turc à occuper le poste de secrétaire général de l'OSCE au cours des 50 ans d'histoire de "l'Acte final d'Helsinki" de 1975, qui a jeté les bases de l'organisation.

40 ans d’expertise

L'ambassadeur Feridun Sinirlioglu a plus de 40 ans d'expérience dans les relations internationales et la diplomatie.

Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement intérimaire établi en 2015, et celui de sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères en 2015-2016 et en 2009-2015.

Entre 2016 et 2023, il a été le représentant permanent de la Turquie auprès des Nations unies. En 2023, il a été nommé par le secrétaire général des Nations unies coordinateur spécial pour l'évaluation indépendante de l'Afghanistan.

L'ambassadeur Sinirlioglu est titulaire d'un doctorat en sciences politiques et relations internationales de l'Université Boğaziçi et a effectué ses études de premier cycle à l'Université d'Ankara, dans la faculté des Sciences politiques.

Confiance en la Turquie

La Turquie a déployé des efforts diplomatiques intensifs et méticuleux pour obtenir la nomination de l'ambassadeur Sinirlioglu au poste de secrétaire général de l'OSCE.

À la suite de l'offensive russe en Ukraine, les processus de prise de décision au sein de l'OSCE ont été complètement bloqués, les pays de l'Ouest et de l'Est n'étant pas en mesure de parvenir à un consensus sur des questions fondamentales.

Bien que le mandat du précédent secrétaire général ait expiré en 2023, un nouveau secrétaire général n'a pas pu être nommé parce que les pays n'ont pas pu se mettre d'accord sur un nom, et son mandat a été prolongé de neuf mois. À cet égard, le fait que tous les membres se soient mis d'accord sur le candidat de la Turquie témoigne de la confiance accordée à Ankara.

Avec cette nomination, la communauté internationale a reconnu l'importance des efforts diplomatiques actifs et constructifs de la Turquie pour résoudre les crises dans la géographie de l'OSCE, où des conflits chauds et des différends prolongés existent.

Pendant le mandat de l'ambassadeur Sinirlioglu en tant que secrétaire général, de nombreuses questions cruciales concernant la paix et la stabilité mondiales seront à l'ordre du jour, en particulier la préservation des fondements de l'architecture de sécurité en Europe.

Dans l'éventualité de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine à l'avenir, l'OSCE est susceptible de jouer un rôle important, tandis que l'ambassadeur Sinirlioglu devrait également s'efforcer de renforcer l'efficacité de l'OSCE.

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

L'OSCE est apparue pendant la guerre froide comme un forum de négociation et une diplomatie de conférences visant à réduire les tensions et les points de désaccord en établissant un dialogue régulier entre les blocs de l'Est et de l'Ouest.

Après l'acceptation par le bloc de l'Est de la proposition de l'Ouest d'entamer des négociations sur des "réductions mutuelles et équilibrées des forces" dans les années 1970, l'Acte final d'Helsinki a été signé par 33 pays européens, les États-Unis et le Canada en 1975, à la suite du processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui a débuté à Helsinki en 1973.

Avec la dissolution de l'Union soviétique au début des années 1990 et la fin de la polarisation idéologique, la CSCE, dont l'objectif fondateur a été en partie perdu, est entrée dans un processus d'adaptation aux risques et aux menaces de la nouvelle ère.

Dans ce processus, outre ses fonctions de démocratisation et de surveillance des droits de l'homme, la CSCE s'est distinguée des autres organisations internationales et régionales dans les domaines de l'alerte précoce, de la prévention des conflits, de la gestion des crises et de la réhabilitation post-conflit.

La Charte de Paris de 1990, qui a marqué le début politique de l'ère post-guerre froide, a décidé d'institutionnaliser la CSCE par le biais de mécanismes consultatifs politiques et d'une série d'organes permanents, tandis que le sommet d'Helsinki de 1992 a jeté les bases de la structure actuelle de l'Organisation. L'OSCE a finalement été transformée en organisation internationale lors du sommet de Budapest en 1994 et est devenue l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

L'organisation est devenue le plus grand et le seul forum de sécurité régionale comprenant les pays d'Amérique du Nord, d'Europe, des Balkans, du Caucase et d'Asie centrale.

En tant que membre fondateur de l'OSCE, la Turquie estime que l'organisation est une plateforme inclusive et souligne qu'elle est d'autant plus nécessaire que les défis sécuritaires dans les régions euro-atlantique et eurasienne sont de plus en plus nombreux.