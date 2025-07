Un homme et sa femme ont été tués et six autres, dont une fillette, ont été grièvement blessés lorsqu'une frappe aérienne a touché la tente où ils vivaient dans la ville d'Al-Zawayda, dans le centre de Gaza, a indiqué une source médicale à l'agence Anadolu.

Six autres Palestiniens ont également perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lorsqu'un drone israélien a visé une moto et un véhicule civil dans le quartier de Khirbat Al-Adas, dans la ville de Rafah, a rapporté une autre source médicale.

La frappe visait des personnes à la recherche de farine dans le quartier Al-Nahal de Khirbat Al-Adas, ont déclaré des témoins à Anadolu.

Une trêve en vue

Israël et le Hamas sont sur le point de parvenir à un “petit” accord de cessez-le-feu, a déclaré l'Autorité israélienne de radiodiffusion, citant des sources politiques.

L'autorité de radiodiffusion a cité des sources israéliennes anonymes qui ont affirmé que les deux parties sont sur le point de finaliser un accord qui comprendrait une trêve de deux mois.

Pour sa part, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que la chute du régime syrien de Bachar Al-Assad pourrait conduire à un accord d'échange d'otages dans la bande de Gaza assiégée.

La chute d'Al Assad "pourrait ouvrir la porte à de nouvelles opportunités pour renforcer un accord sur le retour des otages de Gaza", a-t-il dit.

Depuis le début de la guerre en octobre 2023, seule une trêve a été obtenue fin novembre 2023. Elle a duré une semaine et permis la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens.

L’hôpital Kamal Adwan, des patients en danger

Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, a mis en garde que la vie de plus de 100 patients était en danger après que l'approvisionnement en électricité, en oxygène et en eau a été coupé en raison de l'attaque israélienne.

Selon Hossam Abu Safiyeh, les récents bombardements israéliens ont gravement endommagé l'hôpital et coupé l'approvisionnement en eau et en électricité dans certaines parties de l'hôpital.

"Les pannes d'électricité et d'eau persistent et nous appelons de toute urgence l'aide de la communauté internationale", a-t-il affirmé.

"La situation est extrêmement dangereuse. Nous avons des patients en soins intensifs et d'autres en attente d'une intervention chirurgicale. L'accès aux salles d'opération n'est possible qu'après le rétablissement de l'alimentation en électricité et en oxygène", a ajouté le directeur de l'hôpital qui compte, selon lui 112 patients blessés, dont six en soins intensifs et 14 enfants.

L'offensive israélienne meurtrière à Gaza qui en est à deuxième année a fait au moins 44.580 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l'ONU.