Le chef d'un puissant gang de Port-au-Prince a orchestré le meurtre dans le quartier de “Cité Soleil" de près de deux cents personnes âgées soupçonnées d’être à l’origine d’un sortilège lancé contre son fils.

Selon une ONG locale, le Réseau national de défense des droits de l’homme, le chef du gang Wharf Jeremie, connu sous le nom de "Mikano" Félix, a organisé ce massacre. Il a demandé à ses hommes de tuer les personnes de plus de 60 ans à coups de machette parce qu’un prêtre vaudou lui a assuré que des personnes âgées avaient lancé un sortilège à son enfant malade, décédé samedi après-midi.

5000 personnes tuées en 2024

Les violences ont duré tout le week-end. Ce gang opère normalement dans les quartiers de Fort Dimanche et La Saline.

Cité Soleil est l’un des bidonvilles de Port-au-Prince, l’un des plus pauvres et des plus violents.

Ces nouvelles violences portent à 5000 le nombre de personnes tuées dans des violences liées aux gangs en 2024, selon les Nations unies.

La compagnie aérienne American Airlines a annoncé lundi l’annulation définitive de sa liaison entre Miami et Port-au-Prince. Elle avait suspendu ces vols depuis le 12 février en raison des violences dans le petit Etat.

Le mois dernier, l’administration fédérale de l’aviation a interdit aux compagnies américaines de desservir Haïti pendant 30 jours après que des gangs ont tiré sur trois avions de ligne.