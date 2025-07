Le secrétaire général de l'Union internationale des savants musulmans (UISM) salue le président turc Recep Tayyip Erdogan pour les efforts qu'il a déployés après la chute du régime Al-Assad en Syrie.

Ali Mohammad Al-Sallabi a loué, dans un post publié sur son compte de médias sociaux dimanche, les efforts entrepris par le président Erdogan.

"Le président turc Recep Tayyip Erdogan est une bénédiction d'Allah [Dieu] pour le peuple turc et les populations sans défense. Ô Allah, élève son nom parmi ceux qui apportent le changement", a-t-il déclaré.

"Le soleil de la liberté brille en Syrie, et nous prions Allah de leur accorder la sécurité, la stabilité, la justice et la paix", a-t-il ajouté, notant que le peuple syrien a libéré le pays dans l'unité et la discipline.

Al-Sallabi a poursuivi: “les coupables ont fui et le régime est tombé. Les Syriens libres entrent dans Damas et déclarent leur victoire".

Après une période de calme relatif, les affrontements entre les forces du régime Al-Assad et les groupes anti-régime avaient repris le 27 novembre dans les zones rurales à l'ouest d'Alep, une grande ville du nord de la Syrie.

Pendant dix jours, les forces d'opposition ont mené une offensive fulgurante, s'emparant de villes clés avant d’entrer, dimanche, dans la capitale, Damas. Cette avancée rapide, soutenue par des unités militaires ayant fait défection, a conduit à l'effondrement du régime d'Al-Assad après 13 ans d'une guerre civile sanglante.

