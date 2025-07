Alors que les images et les vidéos de milliers de personnes libérées de diverses prisons gérées par l'ancien régime d’Al-Assad inondent les réseaux sociaux, les groupes de défense des droits de l’Homme et les experts demandent que les responsables rendent des comptes.

Effondrement du régime et libération des prisonniers

Depuis que des groupes anti-régime se sont emparés de Damas le 8 novembre, forçant Al-Assad à quitter le pays et provoquant l’effondrement de son armée, des milliers de prisonniers ont été libérés des cellules exiguës et des sombres cachots de la prison de Sednaya à Damas.

Des appels ont été lancés pour recueillir les témoignages des prisonniers et poursuivre les responsables de la torture et de l'exécution des opposants au régime.

”Les violations commises sous le régime Al-Assad étaient nombreuses et systématiques et ne peuvent être résumées par des mots ou des chiffres”, a déclaré Almoutassim Al Kilani, avocat spécialisé dans les droits de l'Homme et expert en droit pénal international à Paris.

Selon des organisations de défense des droits de l'Homme, au moins 136 600 personnes ont été détenues dans les tristement célèbres prisons du régime syrien.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, Volker Turk, a appelé lundi à ce que les auteurs d'abus sous le régime de Bashar Al-Assad soient tenus pour responsables.

“L'obligation de rendre des comptes sera un élément clé de la transition, car nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à ces périodes où l'impunité règne”, a-t-il dit.

Les Nations unies estiment que plus de 100 000 personnes ont disparu au cours de la guerre civile qui a duré des années.

Les horreurs de la prison de Sednaya

Parmi les lieux de détention tristement célèbres, la prison de Sednaya à Damas incarne l’atrocité du régime.

“Après l'exécution du détenu, son corps est placé dans la machine à presser qui est mis en marche. Les deux côtés sont pressés l'un contre l'autre, l'os est complètement brisé et le sang sort complètement du corps, le corps devient comme un tapis, et les tapis humains sont collectés avant d'être jetés ou brûlés”, a déclaré Al Kilani à TRT World.

Fuyant la Syrie en 2014 après avoir vu ses proches torturés, Al Kilani en tant qu'expert juridique international, a résumé les violations des droits commises par le régime syrien en plusieurs catégories : torture à mort dans les centres de détention, absence de procès équitable, exécutions extrajudiciaires, destruction de villes, déplacement de populations, utilisation d'armes internationalement interdites, assassinat de civils et tout ce que l'on peut imaginer de pire.

Citant un rapport publié par un groupe de défense des droits sur les tortures dans la prison de Sednaya en 2016, il a déclaré : ”Ce n'est pas une prison, c'est un abattoir. Les prisons nazies étaient peut-être plus clémentes que les prisons d'Al-Assad, imagine”.

Il existe des cas documentés d'enfants battus avec des tuyaux d'arrosage en plastique, mis sur la planche à eau et soumis à des chocs électriques par les services de renseignement d'Al-Assad.

Tout en développant les violations flagrantes dans les prisons, Al Kilani a déclaré qu’ils avaient “eu recours à la violence sexuelle et au viol.” Ils ont utilisé la violence sexuelle et le viol comme armes de guerre. Des hommes et des femmes ont été violés. Ils les ont privés de leur vie, de leur âme et de leur honneur pour leur arracher des aveux par la force”, poursuit-il.

Photos de César

En 2012, Human Rights Watch a localisé et répertorié 27 centres de détention en Syrie, dont plusieurs situés dans la capitale, Damas.

En janvier 2014, il a été rapporté qu'un transfuge du régime Al-Assad avait sorti de Syrie des dizaines de milliers de photos, dont beaucoup montraient les corps de détenus qui avaient péri dans les prisons du pays.

Le transfuge, dont le nom de code est “César” a été interrogé par un groupe d'avocats internationaux et d'activistes syriens.

Il a affirmé qu'en sa qualité de photographe médico-légal officiel de la police militaire, il avait pris des milliers de photos similaires et photographié personnellement les corps de détenus décédés portant des marques de torture, des amputations et des parties du corps manquantes.

Cependant, selon la documentation d'Al Kilani, les photos de César ne concernent pas la prison de Sednaya.

”Les photos de César concernent des détenus d'autres centres de sécurité, qui ont été tués sous la torture et photographiés. Dans la prison de Sednaya, les corps sont brûlés après avoir été placés dans la machine de pressage”, précise-t-il.

