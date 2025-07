Netanyahu s’obstine à poursuivre sa guerre dévastatrice dans la bande de Gaza.

"Si nous arrêtons la guerre maintenant, le Hamas se relèvera, se reconstruira et nous attaquera à nouveau, et c'est ce à quoi nous ne voulons pas revenir", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Jérusalem.

"Nous avons défini comme objectif l'anéantissement du Hamas, l'élimination de ses capacités militaires et de pouvoir, afin qu'ils ne puissent pas se rétablir et que la catastrophe du 7 octobre ne se répète pas. Nous avons combattu là-bas pour cela, bien sûr aussi pour ramener nos otages", a-t-il ajouté.

Les négociations depuis un an pour une trêve et la libération d'otages et de prisonniers palestiniens ont été infructueuses, Israël s’obstinant à refuser un cessez-le-feu permanent et un retrait total de ses troupes militaires de Gaza.

Une source du Hamas a affirmé dimanche que seul "l'arrêt de la guerre" pourrait permettre la libération des otages.

L'offensive israélienne a fait plus de 44.758 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l'ONU.