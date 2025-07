La famille d'une Américaine d'origine turque, Aysenur Ezgi Eygi, tuée par Israël en Cisjordanie occupée, va rencontrer le secrétaire d'État américain Antony Blinken et demander l’ouverture d’une enquête indépendante menée par les États-Unis sur son assassinat, a déclaré la sœur d'Aysenur Eygi à l'agence de presse Reuters.

"Au cours des trois derniers mois, M. Blinken et les responsables du département d'État nous ont répété d'attendre qu'Israël, le gouvernement dont l'armée a perpétré le crime contre Aysenur, mène sa propre enquête. Cela ne peut pas durer", a déclaré Ozden Bennett, la sœur d'Eygi, dans un communiqué.

Hamid Ali, le veuf d'Eygi, et Ozden Bennett feront partie des membres de la famille qui rencontreront lundi M. Blinken et des représentants du département d'État.

Les forces israéliennes ont abattu le 6 septembre Eygi lors d'une manifestation pacifique contre les colonies israéliennes illégales près de Naplouse, en Cisjordanie occupée.

La famille turco-américaine a condamné l’attitude des Etats-unis qui ont critiqué l'assassinat d'Eygi et la multiplication des agressions contre les Palestiniens en Cisjordanie sans jamais opérer de changement majeur dans leur politique à l'égard d'Israël. Blinken avait qualifié le meurtre d'Eygi de "non provoqué".

Assassinat ciblé

Eygi était une militante des droits de l'Homme et une bénévole du Mouvement international de solidarité qui, par des méthodes pacifiques et civiles, soutient les Palestiniens et s’oppose à l’occupation israélienne. .

Une enquête préliminaire de l'armée israélienne a conclu qu'Eygi avait "très probablement" été touchée "indirectement et involontairement" par des tirs israéliens visant un "principal instigateur d'activités violentes qui avait lancé des pierres" lors de la manifestation.

Toutefois, des vidéos et des témoignages ont contredit la version israélienne des événements.

Un rapport du Washington Post a également révélé qu'Eygi a été abattue plus de 30 minutes après le pic des affrontements à Beita et environ 20 minutes après que les manifestants avaient parcouru plus de 200 mètres sur la route principale, à l'écart des forces israéliennes.

La famille d'Eygi maintient qu'elle a été tuée lors d'une attaque ciblée et demande au gouvernement américain d'ouvrir une enquête indépendante sur son assassinat.

