La directrice du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé un appel pressant à l'action, vendredi soir, alors que les enfants de Gaza sont confrontés chaque jour à des massacres.

Lire aussi : Gaza: Israël lance un ultimatum d'évacuation aux Palestiniens

“Le monde ne peut rester indifférent face à la situation où tant d'enfants sont exposés chaque jour à la violence, à la faim, aux maladies et au froid”, a déclaré Catherine Russell dans un communiqué.

“Nous appelons de toute urgence toutes les parties au conflit, ainsi que ceux qui exercent une influence sur elles, à prendre des mesures décisives pour mettre fin à la souffrance des enfants, libérer tous les otages, garantir le respect des droits des enfants et respecter les obligations en vertu du droit international humanitaire” poursuit le communiqué.

Elle a précisé que 33 personnes, dont au moins huit enfants, ont été tuées, jeudi, dans une nouvelle “attaque dévastatrice” contre le camp de Nuseirat, situé au centre de Gaza.

“La violence la plus récente s'ajoute à un bilan tragique de plus de 160 enfants tués à Gaza en un peu plus d'un mois. Cela représente en moyenne quatre enfants tués chaque jour depuis le début du mois de novembre”, a-t-elle souligné.

Russell a insisté sur le fait que plus de 14 500 enfants ont été tués, au cours des 14 derniers mois, et que presque tous les 1,1 million d'enfants de Gaza nécessitent une protection urgente ainsi qu'un soutien en santé mentale.

“Il n'existe aucun espace sûr à Gaza, ni de stabilité pour les enfants, qui manquent de biens essentiels tels que la nourriture, de l'eau potable, des médicaments et des vêtements chauds alors que les températures hivernales chutent”, a ajouté Russell.

“Les maladies évitables continuent de se propager rapidement, notamment plus de 800 cas d'hépatite et plus de 300 cas de varicelle”, a-t-elle conclu.