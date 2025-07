Israël a mené, samedi, des frappes aériennes contre plusieurs localités en Syrie, notamment Damas, Homs et Deraa, selon des sources citées par l’agence Anadolu.

Des avions militaires ont ciblé la zone proche de la prison de Sednaya, au nord de la capitale, un site connu comme centre de torture sous le régime dAl-Assad.

Ils ont également frappé un dépôt d'armes appartenant aux forces du régime d'Al-Assad à Deraa et Homs.

Condamnations de la Turquie et du Parlement arabe

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a condamné les attaques israéliennes contre la Syrie, appelant à un arrêt immédiat de ces actions, qu’il décrit comme des menaces extérieures à la souveraineté et à la stabilité de la Syrie.

“Les jours à venir ne seront peut-être pas faciles, mais en tant que Turquie, nous continuerons à nous tenir aux côtés du peuple syrien “, a-t-il déclaré, soulignant l’engagement de la Turquie pour une résolution pacifique de la crise.

Dans le même sillage , Muhammad Al-Yamah, président du parlement arabe, lors d’une session de cette institution au Caire, a exhorté la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à “prendre des mesures immédiates et urgentes pour condamner et mettre fin aux violations commises par l'occupation israélienne, exploitant la situation en Syrie pour s'emparer de plus de territoires syriens”.

En ce qui concerne les récents développements en Syrie, Muhammad Al-Yamahi, président du Parlement arabe, a appelé toutes les parties syriennes à “préserver les institutions de l'État, à donner la priorité aux intérêts suprêmes du pays et à adopter la sagesse et le dialogue pour répondre aux exigences de cette phase critique de l'histoire de leur nation”.

Bachar Al Assad, qui a dirigé la Syrie pendant près de 25 ans, a fui vers la Russie après que des groupes d’opposition ont pris le contrôle de Damas le 8 décembre courant, mettant fin au régime du parti Baath, au pouvoir en Syrie depuis 1963.

Profitant de la chute du régime, Israël a intensifié ses frappes aériennes ces derniers jours, ciblant des sites militaires en violation flagrante de la souveraineté de la Syrie. Elle a mené des centaines de raids aériens contre des bases militaires, des stations de défense aérienne et des quartiers généraux des services de renseignement, ainsi que des dépôts de missiles à longue et courte portée et des stocks d’armes non conventionnelles à travers la Syrie.

L'armée israélienne a pris le contrôle de la zone tampon sur le plateau du Golan occupé par la Syrie, dimanche dernier, peu après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé l’échec d’un accord de désengagement avec Damas sous surveillance de l’ONU.

