L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une équipe humanitaire avait finalement atteint, ce week-end, l'un des seuls hôpitaux fonctionnels du nord de Gaza pour livrer du carburant, de la nourriture et des médicaments, faisant part de conditions épouvantables.

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré sur X qu'après de multiples tentatives, l'agence de santé des Nations unies et ses partenaires ont atteint l'hôpital Kamal Adwan, au milieu d'hostilités et d'explosions à proximité de l'hôpital pendant la mission.

L'équipe, a-t-il précisé, a “livré 5 000 litres de carburant, de nourriture et de médicaments, et transféré trois patients et six accompagnateurs à Al-Shifa, le principal hôpital du territoire palestinien.

L'agence a révélé que les efforts visant à livrer les fournitures désespérément nécessaires ont été entravés à plusieurs reprises.

Au moins 10 morts dans de nouveaux raids israéliens

Israël a continué à poursuivre, dans la nuit de lundi à mardi, ses bombardements incessants sur Gaza, tuant au moins 10 Palestiniens lors d'une attaque sur le nord de Gaza.

Ces raids sont survenus quelques heures seulement après avoir lancé une attaque de missile sur le camp de réfugiés de Shati.

Les raids israéliens se poursuivent sans relâche alors même que les Etats-Unis qualifient de “productives” les récentes discussions sur un éventuel cessez-le-feu et un accord d’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas.

Des négociations productives

"Les négociations ont été productives ces derniers jours", a annoncé le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller, lors d'un point de presse.

Miller a souligné qu'il existe “un très petit nombre de divergences” qui subsistent entre les parties et s'est dit convaincu que ces divergences pourront être surmontées.

Il a assuré que Washington continuera à travailler avec les autres médiateurs pour réduire les divergences.

Des responsables israéliens sont arrivés à Doha, au Qatar, pour des négociations visant à un cessez-le-feu à Gaza et à un accord sur les otages, a déclaré à l'agence de presse AFP une source bien informée.

"Une équipe technique israélienne est à Doha pour discuter du cessez-le-feu et de l'accord sur les otages à Gaza", a indiqué la source, sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible des pourparlers.

Selon l’organisation internationale, la guerre menée par Israël, depuis le 7 octobre 2023, a tué environ 45 000 personnes, dont 70% de femmes et d'enfants.

Plus de 100 000 personnes ont été blessées et quelque 1,9 million de personnes sont déplacées, plusieurs fois, ajoute l’ONU.

La guerre brutale sur l’enclave assiégée a également détruit plus de 70% des infrastructures de Gaza, des services de santé, et du réseau de distribution de l’eau, indique-t-on de même source.