Depuis la chute de Bachar al-Assad, les témoignages sur les crimes commis par son régime se multiplient. Dans une enquête publiée ce mardi, HRW révèle la découverte d’une fosse commune dans le quartier de Tadamon, à Damas.

L’ONG attribue ces exactions aux forces gouvernementales syriennes et à leurs milices affiliées. Sur place, des chercheurs ont trouvé des restes humains dispersés dont "des dents, un crâne, une mâchoire, une main et des os du bassin, dans la terre et dans un sac récupéré par les habitants", à l'endroit où a eu lieu un "massacre perpétré en avril 2013". Les preuves recueillies suggèrent d’éventuelles exécutions sommaires et d’autres crimes de masse dans la zone.

HRW a localisé la fosse commune après avoir géolocalisé une vidéo montrant l’exécution sommaire de 11 personnes exécutées sommairement et qui ont été jetées dans une fosse mécanique déjà occupée par 13 corps. Ces atrocités, révélées en 2022 par deux chercheurs et relayées par The Guardian, proviennent d'une vidéo filmée par les auteurs eux-mêmes, qui riaient en tuant leurs victimes, comme l’a dénoncé Hiba Zayadin de HRW. Selon des témoignages de 2022, les exécutions sommaires étaient fréquentes à Tadamon et dans ses environs entre 2012 et 2014.

"Il existe un risque sérieux que des preuves requises pour la reddition de comptes soient perdues. Les proches des personnes si brutalement tuées ici méritent de savoir ce qui leur est arrivé”, a conclu Hiba Zayadin.

