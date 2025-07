Ce voyage s’imposait au vu des dégâts causés par le cyclone. 70% des Mahorais ont été touchés, environ un tiers de la population vit dans des logements précaires, et la plupart ont été pulvérisés par le cyclone.

Le réseau de communication a été presque complètement détruit, les Mahorais ont faim, ont besoin d’eau et de nourriture. Selon un dernier bilan ce matin, 40 morts et quelque 3.000 blessés ont été officiellement recensés, mais les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. Le préfet a donc diligenté "une mission de recherche des morts".

Le Président a effectué une reconnaissance aérienne au-dessus de l’archipel puis s’est rendu à l’unique hôpital de l’île à Mamoudzou où la moitié des services sont encore non opérationnels à cause des dégâts liés au cyclone. Un hôpital de campagne doit arriver pour compléter l’offre. Les évacuations sanitaires vers la Réunion continuent.

Lors de sa visite, Emmanuel Macron a été interpellé par la députée LIOT de Mayotte, Estelle Youssouffa. Elle a décrit une situation catastrophique dans les bidonvilles qui ont été rasés par le cyclone. “On est face à des charniers, il n'y a pas de sauveteurs, personne n'a pu aller dans les zones totalement rasées. Les corps sont ensevelis, ce sont des charniers à ciel ouvert, (…), il y a des fosses communes”. Ses propos ont été confirmés par le Préfet de Mayotte.

L’aide arrive enfin sur place

Les autorités locales ont décrété, mardi, un cessez-le-feu la nuit, elles viennent de publier un décret pour bloquer les prix des produits de grande consommation. Les prix sont bloqués au niveau enregistré au 13 décembre.

L’eau minérale, les produits alimentaires, les piles, les produits d’hygiène, les aliments pour animaux et les produits de construction sont concernés par cette mesure.

lire aussi: Mayotte: couvre-feu et paysages de désolation

La visite présidentielle est aussi l’occasion de faire un point de situation. Le réseau routier est dégagé selon le ministère de l’Intérieur, l’aéroport devrait être remis en état de fonctionner d’ici Noël mais pourrait s’ouvrir aux vols commerciaux dès demain. 15% de la population a, à nouveau, accès à l’électricité, le réseau d’eau fonctionne en partie, les villages du Nord sont à nouveau alimentés. Il faudra, cependant, attendre une semaine avant un retour à la normale.

Un pont maritime a été mis en place entre l’île de la Réunion et Mayotte. Selon Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur démissionnaire, 197 conteneurs, dont 88 d’eau et 13 de denrées alimentaires, arriveront ce week-end à Mayotte.