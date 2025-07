Le ministère turc de la Défense nationale a rejeté, lors d’un point de presse tenu ce jeudi, les allégations du département d'État américain relatives à un accord de cessez-le-feu avec le groupe terroriste PKK/YPG, opérant sous le nom de SDF.

Réaffirmant l'engagement de son pays en matière de lutte contre le terrorisme, le porte-parole du ministère, Zeki Akturk, a souligné que la Turquie continuera à “prendre des mesures préventives et destructrices contre les organisations terroristes et à coopérer avec la nouvelle administration syrienne dans la lutte contre le terrorisme".

"Nos mesures en matière de lutte contre le terrorisme se poursuivront jusqu'à ce que l'organisation terroriste PKK/YPG dépose les armes et que les combattants étrangers qui la composent quittent la Syrie", a ajouté M. Akturk.

Il a également fait part de la confiance d'Ankara dans le nouveau gouvernement et l'armée syrienne : "Nous croyons que la nouvelle administration en Syrie, l'armée nationale syrienne, avec le peuple syrien, libéreront les régions occupées par l'organisation terroriste PKK/YPG"

Ankara condamne les actions d’Israël

Le ministère turc de la Défense a condamné fermement la décision d'Israël d'étendre les colonies illégales sur le plateau du Golan, qu'il occupe depuis 1967.

Il a également fait part de ses inquiétudes quant à la poursuite des actions d'Israël en Syrie.

"Israël poursuit son action illégale en Syrie et maintient son occupation des territoires. Il est essentiel de déclarer un cessez-le-feu et d'assurer la stabilité régionale dès que possible", a souligné M. Akturk, insistant sur la nécessité d'une paix régionale immédiate.

