Le Taoiseach, le Premier ministre irlandais, Simon Harris, a déclaré lors d'une réunion du Conseil européen à Bruxelles qu'il souhaitait que l'UE se penche sur la question des deux poids deux mesures en ce qui concerne son soutien au droit international en Ukraine mais pas à Gaza.

“Lorsque l'on discute de l'offensive russe de l'Ukraine, de nombreux pays hors d'Europe réagissent en évoquant les pertes civiles infligées par Israël à Gaza. Et ils demandent pourquoi l'UE ne soutient pas le droit international en ce qui concerne le Moyen-Orient”, a-t-il indiqué jeudi, selon l'agence de presse DPA.

Les relations avec Israël divisent profondément les 27. Certains mettent en avant le droit d'Israël à se défendre, tandis que d'autres insistent sur la nécessité de mettre fin aux combats et sur les droits des Palestiniens à un État.

Interdiction du commerce avec les colonies israéliennes

Avant la réunion, Simon Harris a déclaré aux journalistes qu'il espérait qu'une législation serait adoptée prochainement, interdisant le commerce en Irlande avec les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée.

Le Premier ministre irlandais a également ajouté que les récents commentaires du ministre israélien des Affaires étrangères l'accusant d'antisémitisme visaient à "détourner l'attention" du massacre par l'armée israélienne de dizaines de milliers d'enfants palestiniens à Gaza.

“Ces attaques personnelles ne dissuaderont pas l'Irlande d'adopter sa position sur Gaza” a-t-il martelé.

"Ce qu'elles ne feront pas, c'est nous dissuader, me dissuader personnellement, et dissuader ce gouvernement irlandais ou le prochain gouvernement irlandais de continuer à s'exprimer en faveur du droit international", a-t-il ajouté selon le journal IrishTimes.

Soutien de longue date à la Palestine

L’Irlande est l’une des rares voix en Europe à soutenir la cause palestinienne. Elle a demandé en février avec l’Espagne la suspension des accords de coopération entre l’Union européenne et Israël, du fait de la détérioration de la situation et de son impact sur des civils innocents et a reconnu en mai officiellement l’État de Palestine.

Dublin a annoncé la semaine dernière se joindre à la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (tribunal des Nations unies) contre Israël pour génocide (décembre 2023)

En octobre 2023, Israël a lancé une guerre génocidaire contre la bande de Gaza qui a tué jusqu'à présent plus de 44 800 personnes, principalement des femmes et des enfants

En novembre 2024 la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

