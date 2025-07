"Un massacre de l'occupation israélienne a fait dix martyrs au sein de la famille Khalla, visée par une frappe aérienne sur son domicile de Jabalia", a indiqué le porte-parole de la Défense civile Mahmoud Bassal.

Toutes les victimes tuées "sont de la même famille, dont sept enfants, le plus vieux âgé de six ans, et une femme, en plus de 15 blessés", a-t-il précisé.

Jeudi, la Défense civile a fait état d'au moins 32 morts à travers la ville de Gaza, dans le nord du territoire, lors plusieurs frappes de l'armée israélienne sur deux écoles abritant des déplacés.

Lire aussi : Gaza: au moins 32 morts dans plusieurs frappes israéliennes, l’ONU interpelle la CIJ

Plus de 45.000 Palestiniens ont été tués dans l’offensive militaire israélienne dans le territoire palestinien, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l'ONU.

Violations du cessez-le-feu au Liban

Au Liban, l'armée israélienne a commis au moins trois nouvelles violations du cessez-le-feu entré en vigueur le mois dernier pour mettre fin à une année de combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah.

Selon l'agence officielle libanaise National News Agency (NNA), l'armée israélienne a frappé plusieurs maisons dans le quartier de la ville de Naqoura, dans le sud du Liban, vendredi.

Elle a également rapporté que les forces israéliennes ont tiré des rafales de mitrailleuses en direction des vallées situées entre la zone de Qabrikha et les environs de la ville d'Al-Ghandourieh, dans le sud du Liban.

La chaîne libanaise a signalé d'autres opérations explosives visant plusieurs maisons et propriétés dans la ville de Yaroun, dans le district méridional de Bint Jbeil.

L'agression israélienne contre le Liban a fait 4 061 morts et 16 662 blessés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, outre le déplacement d'environ 1,4 million de personnes. La plupart des victimes et des personnes déplacées ont été enregistrées après l'escalade de l'agression du 23 septembre dernier.