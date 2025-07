Les attaques israéliennes contre Gaza entraînent une montée de l'islamophobie à travers l'Europe, selon un nouveau rapport.

Le “Rapport sur l’islamophobie en Europe en 2023”, qui a examiné le sentiment anti-musulman dans 28 pays européens, a révélé que les attaques actuelles d’Israël contre Gaza ont entraîné une augmentation notable de l’islamophobie en Europe occidentale.

Le rapport, édité par Enes Bayrakli de l'Université turco-allemande d'Istanbul et Farid Hafez de l'Université William & Mary aux États-Unis, a été présenté lors d'une conférence de presse en ligne, samedi.

Le rapport a mis en évidence plusieurs questions clés et a été soutenu par diverses institutions et organisations aux États-Unis et en Europe.

Racisme institutionnel

Le rapport note qu'en France, les déclarations pro-israéliennes du président Emmanuel Macron après l'opération du Hamas en octobre 2023 ont exacerbé le racisme institutionnel contre les musulmans.

Kawtar Najib, auteur de la section française du rapport, a souligné que l'interdiction du port du foulard dans les écoles par le gouvernement a suscité de vives inquiétudes chez les élèves musulmanes et leurs familles.

Cette décision a été perçue comme un signe de l’institutionnalisation du sentiment antimusulman en France.

Najib a également fait référence au meurtre par la police de Nahel Merzouk, 17 ans, en juin 2023, et à l'absence d'arrestation immédiate de l'officier impliqué, ce qui a alimenté les protestations et les craintes pour la communauté musulmane.

Exploitation politique

En Suisse, la chercheuse Nadia Lahdili a constaté que la montée du sentiment anti-immigrés a directement contribué à la montée de l’islamophobie.

En 2023, 1 058 incidents islamophobes ont été signalés, dont 876 liés à la discrimination raciale et 62 cas d’attaques anti-musulmanes.

Lahdili a noté que les femmes musulmanes, en particulier celles qui portent le foulard, sont confrontées à une discrimination importante sur le lieu de travail, où elles sont souvent empêchées d’évoluer professionnellement.

Le rapport évoque également l’exploitation politique des tenues islamiques par les hommes politiques pendant les campagnes électorales, ce qui a contribué à accroître l’islamophobie institutionnelle.

Fermeture des mosquées

Hikmet Karcic, de l’Université de Sarajevo, a souligné la montée de la rhétorique radicale anti-musulmane en Bosnie-Herzégovine, en particulier de la part des nationalistes serbes.

Cela a donné lieu à des tensions qui reflètent la situation en France et en Suisse, avec un langage hostile utilisé pour affaiblir le tissu multiculturel de Sarajevo.

Le rapport note que la fermeture de plusieurs mosquées et la construction d'hôtels sur des terrains destinés aux mosquées font partie des efforts visant à effacer le patrimoine culturel du pays et à favoriser le sentiment antimusulman.

Montée de l'islamophobie en Autriche

En Autriche, Farid Hafez a attiré l'attention sur l’augmentation de la rhétorique antimusulmane, après le déclenchement des attaques israéliennes sur Gaza. Les écoles autrichiennes ont organisé des ateliers contre la radicalisation, qui, dans certains cas, ont propagé des sentiments islamophobes.

Le rapport souligne également la manière dont les manifestations contre les violences à Gaza ont été réprimées par la police, l'Autriche ayant voté contre une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui demandait un cessez-le-feu.

Cela met en évidence une montée inquiétante du sentiment anti-musulman à travers l’Europe, alimentée par le discours politique et les médias sociaux.

Alors que l’islamophobie s’enracine, le rapport appelle à des mesures plus efficaces pour lutter contre la discrimination et protéger les communautés musulmanes à travers le continent.

