La Slovénie a officiellement demandé l'exclusion d'Israël du concours Eurovision de la chanson 2025, ont rapporté, samedi, des médias israéliens.

La Slovénie a demandé qu'Israël soit exclu en raison de ses attaques continues sur la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023.

Elle a soumis une demande officielle à l'Union européenne de radio-télévision (UER), l'instance dirigeante de l'Eurovision 2025.

Les informations indiquent que si la demande n'est pas acceptée par l'UER, la Slovénie envisagera de se retirer du concours en guise de protestation.

La présidente slovène, Natasa Pirc Musar, a déclaré, le 19 décembre, qu'Israël et la Russie “avaient violé la Charte des Nations unies avec leurs guerres contre Gaza et l'Ukraine, respectivement”, mais a souligné qu'Israël l'avait fait à une échelle beaucoup plus grande.

