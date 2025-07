Le porte-parole de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA), Adnan Abu Hasna, a confirmé que la cessation par la Suède de son financement à l'agence aura un impact significatif sur le secteur de l'éducation, dans le les cinq domaines d'intervention de l'agence.

S’exprimant dans une interview à la radio locale “Voix de la Palestine”, Abu Hasna a expliqué que cette décision intervient au moment où la Norvège se dirige vers la Cour internationale de Justice pour demander son avis concernant l’interdiction par l’État occupant du travail de l’UNRWA.

Et de souligner que les conditions de vie dans la bande de Gaza sont extrêmement dangereuses en raison de la propagation des maladies et d’une mauvaise immunité sanitaire, avec seulement 6 % des besoins des citoyens entrant dans l’enclave assiégée.

Il a ajouté que l'occupation israélienne autorise seulement 60 camions par jour à entrer à Gaza, et que l'agence s'efforce de les distribuer immédiatement, notant qu'ils continuent d'être victimes de vols de la part des gangs.

Selon un porte-parole de l'UNRWA, la bande de Gaza est témoin de la propagation de maladies comme l'hépatite, qui touche un millier de citoyens chaque semaine.

Il y a deux jours, la Suède a annoncé qu’elle ne financera plus l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et fournira à la place une aide humanitaire accrue à Gaza via d'autres canaux.

De son côté, Philippe Lazzarini, Commissaire général de l'UNRWA, a publié sur son compte officiel sur X: ”La décision du gouvernement suédois de cesser de financer l’UNRWA en 2025 est décevante et intervient au pire moment pour les réfugiés palestiniens “.

“Triste jour”

“Cette décision intervient un jour après que les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies ont adopté à une écrasante majorité une résolution en faveur de l'UNRWA. La Suède est un partenaire fiable de longue date de l'UNRWA, qui lui apporte un soutien politique et financier depuis des décennies“.

Lazzarini a ajouté : “C’est un triste jour pour les réfugiés palestiniens et pour le système multilatéral dont la Suède est le fer de lance”.

“Cette déclaration intervient à un moment où l’UNRWA est la cible d’attaques politiques sans précédent, notamment par le biais de la désinformation. Ces attaques visent à priver les Palestiniens de leur statut de réfugié”.

Et de poursuivre que supprimer le financement de l’UNRWA maintenant compromettrait des décennies d’investissement suédois dans le développement humain, notamment en refusant l’accès à l’éducation à des centaines de milliers de filles et de garçons dans toute la région.

