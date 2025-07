Alors qu'elles étaient destinées aux hôpitaux de campagne opérés par International Medical Corps dans la bande de Gaza, plus de 100 palettes de fournitures médicales, transportées dans le cadre d’un convoi du Cluster Logistique des Nations unies, ont été pillées dimanche.

Le convoi comprenait également des fournitures destinées à d'autres organisations humanitaires.

Vingt-deux des 70 camions du convoi, qui avaient quitté Kerem Shalom pour Khan Younis via le corridor de Philadelphie, ont été détournés.

Parmi les camions attaqués figuraient ceux transportant des fournitures médicales et d’hygiène pour les hôpitaux de campagne. Sur les 150 palettes transportées par International Medical Corps dans le convoi, 111 ont été dérobées, tandis que 39 ont pu atteindre leur destination sans encombre.

International Medical Corps intervient dans la bande de Gaza depuis 2008. En janvier, elle y a déployé un hôpital de campagne offrant des services complets, et dispose aujourd'hui de deux hôpitaux dans le centre de Gaza.

Ces structures ont déjà assisté plus de 400 000 civils, en fournissant des services chirurgicaux d’urgence et de traumatologie, des soins obstétriques et néonataux, de la nutrition et protection de l’enfance, un soutien en santé mentale et psychosocial, ainsi que des programmes de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre.

L’organisation mondiale de premiers secours garantit également aux civils un accès à l’eau, à l’assainissement, à l’hygiène, aux médicaments, aux fournitures et aux formations.