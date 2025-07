Cet organisme américain, financé par des fonds fédéraux, a été créé dans les années 80 par l’agence américaine de développement international pour étudier à travers le monde les situations de crises humanitaires et de crise alimentaire.

Depuis le 5 octobre dernier, Israël bloque toute aide alimentaire et la famine guette, alerte Fews Net

“En se basant sur l'effondrement du système alimentaire et l’accès de plus en plus difficile à l’eau et au système de soins dans ces zones, il est plus que probable que le fort niveau de malnutrition et le manque de nourriture vont dépasser le niveau 5 dans le Nord de Gaza”, indique le rapport. Le niveau 5, le niveau le plus élevé, est synonyme de famine, pour FEWS NET qui a développé son système de classification pour déterminer quand on peut parler de famine.

FEWS NET estime que dès début janvier, 5 à 15 personnes vont mourir chaque jour de famine. Le rapport concerne les zones de Jabalia, Beit Lahiya, Beit Hanoun et le nord de Gaza.

Censure immédiate du rapport qui dérange.

Jacob Lew, l'ambassadeur américain en Israël qualifie aussitôt ce rapport d’irresponsable et accuse l’organisation d’avoir utilisé des informations et des chiffres inexacts. Dans les minutes qui suivent, celui-ci disparaît de la plateforme internet de l’organisation.

Pourtant, l’organisation américaine a utilisé les données du Programme alimentaire mondial qui lui-même a tiré la sonnette d’alarme sur le blocus imposé par Israël.

Selon le PAM, aucun camion de nourriture n’est entré dans le nord de Gaza entre le 2 et le 31 octobre. En novembre, seulement 130 tonnes de nourriture ont pu être distribuées, ce qui couvre moins de 5% des besoins en alimentation de la population bloquée dans le nord de Gaza. Ensuite, le 20 décembre, 80 tonnes de nourriture ont pu atteindre la population de Beit Hanoun.

Israël bloque quasi tous les camions d’aide humanitaire

Depuis novembre, toutes les ONG et les Nations unies dénoncent une situation apocalyptique dans le nord de Gaza, le seul hôpital (l'hôpital Kamal Adwan) a été bombardé plusieurs fois.

Le 11 décembre, l’OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU a accusé Israël de nettoyage ethnique, aucune aide n’était entrée dans cette zone depuis 66 jours. Entre le 1er et le 9 décembre, les équipes des Nations unies ont essayé d’atteindre les zones assiégées de Jabalya, Beit Lahiya et Beit Hanoun à 17 reprises. L’accès leur a été refusé à 16 reprises et a été entravé une fois.

Au total, sur les 197 mouvements d’aide prévus durant cette période dans l’enclave en coordination avec les autorités israéliennes, 30 % (60) ont été facilités, 43 % (84) ont été refusés, 16 % (32) ont été initialement approuvés puis entravés, et 11 % (21) ont été annulés en raison de problèmes de sécurité. Dans son rapport, OCHA écrit, “les niveaux de faim, de dévastation et de destruction à Gaza [...] sont pires que jamais auparavant“.

