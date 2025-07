Dans un communiqué publié mercredi, l’organisation a précisé que la requête visait à obtenir un arrêt immédiat des frappes israéliennes sur l'hôpital. Elle appelle également à l'établissement d'un corridor humanitaire vers l'hôpital assiégé pour permettre l’acheminement de carburant, de médicaments et de matériel médical, ainsi que l'évacuation en toute sécurité des patients et du personnel médical.

Le groupe israélien a indiqué que l'hôpital a été la cible de plusieurs attaques israéliennes, entraînant la mort de patients et de membres du personnel médical, et endommageant ses équipements et installations.

"Évacuer l'hôpital Kamal Adwan a laissé des milliers de résidents du nord de Gaza sans soins médicaux", a ajouté le groupe.

Aucune date n’a encore été fixée par la Haute Cour pour examiner la requête.

L’hôpital Kamal Adwan, le seul hôpital dans le nord de Gaza

Mardi, l'armée israélienne a fait exploser deux robots chargés d'explosifs à proximité de l'hôpital, selon des témoins. Le directeur de l'hôpital, Hussam Abu Safiya, a déclaré lundi que l'établissement avait été bombardé par des tanks israéliens, obligeant le personnel médical et les patients à évacuer les couloirs de l’hôpital.

Israël a lancé une offensive terrestre à grande échelle dans le nord de Gaza le 5 octobre, visant prétendument à empêcher le groupe palestinien Hamas de se regrouper. Les Palestiniens accusent Israël de chercher à occuper la région en déplaçant de force ses habitants.

Depuis le début de l’offensive, aucune aide humanitaire ou presque, y compris des denrées alimentaires, des médicaments et du carburant, n'a été autorisée dans la région, laissant la population au bord de la famine. Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU (OCHA) a accusé Israël de mener un nettoyage ethnique dans le nord de Gaza.

L’offensive brutale d'Israël contre Gaza, a tué plus de 45 300 personnes, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023.

Le mois dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ex-ministre de la Défense Yoav Galant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre Gaza.