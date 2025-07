Pas de trêve de Noël pour Gérald Darmanin, pas une journée ne se passe sans une petite phrase du nouveau Garde des Sceaux, il a même fait une visite au centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) le 25 décembre. Hier, il a choisi la chaîne TF1 pour annoncer sa volonté de rallonger la garde à vue de 72 heures au lieu de 48 actuellement "dans les cas de violences sexuelles aggravées et de féminicides". Il dit vouloir tirer les leçons du procès de Mazan qui a bouleversé la France, un mari a été jugé pour avoir organisé le viol de son épouse par des dizaines d’hommes.

À peine nommé, le garde des Sceaux s’insurge aussi contre la lenteur de la justice. Ce n’est pas le premier ministre à le faire. Il a regretté que “la peine est exécutée parfois un an, deux ans, trois ans après l’avoir prononcée, (...) les peines de prison doivent être prononcées et immédiatement exécutées". Le ministre oublie les manques chroniques de personnel de la justice qui réclame régulièrement plus de moyens pour justement accélérer les décisions de justice et leur application.

Selon une étude de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, la France dépense 77,20 euros par an et par habitant pour financer son système judiciaire, soit bien moins que l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne. Et si en Europe en moyenne, il y a 11 procureurs pour 100 000 habitants, ils sont 3 en France.

Là encore, Gérald Darmanin privilégie la petite phrase plutôt que de proposer des solutions. Même chose avec son annonce choc, il faut faire le ménage dans les prisons, il souhaite brouiller les communications afin que les détenus ne puissent pas communiquer avec l’extérieur sans contrôle. La possession de téléphone portable est interdite en prison mais beaucoup de détenus en ont un.

Toutefois, le ministre n’a aucun mot sur la surpopulation carcérale en France et pourtant fin novembre le ministère de la Justice publiait des chiffres alarmants. Au 1er novembre, 80 130 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises, qui ne peuvent normalement accueillir que 62 357 détenus, ce qui constitue un nouveau pic de surpopulation carcérale.

La densité carcérale globale était de 128,5 % au 1er novembre. Cette densité dépasse 200 % dans 13 établissements, ce qui oblige 3 962 détenus à dormir sur des matelas posés au sol.

Pourquoi Gérald Darmanin s’agite-t-il autant ?

Dans un contexte de coupes budgétaires pour retrouver l’équilibre budgétaire, le ministre a peu de chances de pouvoir financer des recrutements pourtant nécessaires, d’où sa propension à éviter les sujets qui fâchent.

Redevenu député du Nord, il s'indignait que des juges puissent rendre Marine Le Pen inéligible : il considérait “profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible”, avait-il réagi sur X, le 13 novembre, après les réquisitions dans le procès des assistants parlementaires du Front national.

Toute cette agitation serait alors un moyen de faire oublier ses critiques passées, mais il va devoir aussi comprendre que les juges sont indépendants et que le Garde des Sceaux ne peut leur intimer de suivre une voie comme il pouvait le faire avec les Préfets quand il était ministre de l’Intérieur.

Enfin, il y a peut-être une histoire d’ego dans cette activité déployée. L’ex-ministre de l’Intérieur cherche peut-être à prendre la main face à Bruno Retailleau, l’actuel ministre de l’Intérieur. Le duo très à droite joue sur le même terrain, celui d’un retour à la fermeté en matière de sécurité publique.