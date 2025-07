François Bayrou, premier ministre, arrivera à Mayotte lundi 30 décembre, un jour plus tard que prévu, pour une visite centrée sur des “solutions concrètes” destinées à aider les habitants de l’archipel frappé par le cyclone Chido.

Après sa visite à Mayotte, il se rendra dans la soirée à La Réunion, qui sert de base logistique majeure, avant de poursuivre son déplacement le lendemain.

Lire aussi : Mayotte: un sénateur dénonce la gestion de l’Etat

Le premier ministre sera accompagné d’Elisabeth Borne, ministre d’État chargée de l’Éducation nationale, Manuel Valls, ministre de l’Outre-mer, ainsi que Valérie Létard (Logement), Yannick Neuder (Santé) et Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

Dans une lettre ouverte, plusieurs collectifs citoyens de Mayotte ont vivement critiqué “la lenteur inacceptable” des secours et le manque de moyens déployés. Ils mentionnent des problèmes urgents tels que le difficile accès aux denrées essentielles, la lenteur dans la restauration de l’électricité, les écoles détruites et les risques de pillages et de squats dans les logements abandonnés.

Ils réclament un “plan de reconstruction rapide et structuré”, un “fonds solidaire exceptionnel” pour indemniser les sinistrés, y compris les non-assurés, et la suppression des impôts fonciers pour l’année en cours.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a interpellé François Bayrou dans une lettre ouverte, lui reprochant de ne pas s’être rendu immédiatement sur place et d’avoir annoncé la composition de son gouvernement le jour de deuil national, le 23 décembre.

Il a dénoncé l’état critique de l’île : “Les débris continuent de s’entasser faisant craindre des risques sanitaires, l’eau et la nourriture demeurent rationnées, l’électricité est coupée pour la moitié de la population et dans le nord-ouest de l’île et dans les bidonvilles rasés, les habitants se sentent abandonnés et attendent des aides”.

M. Bayrou, nommé premier ministre le 13 décembre, avait déjà fait l’objet de controverses pour s’être rendu à une réunion du conseil municipal de Pau, où il reste maire, trois jours après avoir participé en visioconférence à une réunion de crise sur Mayotte.

Le dernier bilan communiqué par le ministère de l’Intérieur indique que 46% des habitants ont retrouvé l’électricité, et l’accès à l’eau courante a été rétabli pour presque toute la population. Cependant, avec 39 morts officiellement recensés et plus de 4 000 blessés, l’ampleur réelle des pertes humaines et des dégâts reste à éclaircir.