La nouvelle offensive militaire israélienne dans le nord de Gaza entamée depuis octobre dernier, a atteint une autre dimension avec la mise hors service de l'hôpital Kamal Adwan, l’unique centre hospitalier du nord de Gaza, jusqu’ici, encore ouvert.

L'OMS a déclaré que cet hôpital est “désormais vide” après que les forces israéliennes ont attaqué et arrêté des dizaines de membres du personnel médical.

Le directeur de l'hôpital, Dr. Abou Safia a été appréhendé, alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré son appel à la protection des hôpitaux de l'enclave palestinienne bombardée.

Une dizaine de patients sont dans un état critique. Plus de 50 soignants et agents de santé ont été transférés à l'hôpital indonésien de Gaza “qui manque d'équipements et de fournitures pour apporter des soins adéquats”, déplore l’OMS dans un communiqué.

Les responsables de la santé de Gaza ont déclaré, plus tôt samedi, que les forces israéliennes avaient emmené Abou Safia, ainsi que des dizaines d'autres membres du personnel de l'hôpital, “dans un centre de détention pour interrogatoire”.

L'armée israélienne a confirmé, plus tard, qu'Abou Safia figurait parmi les personnes arrêtées pour interrogatoire. Le lieu de sa détention demeure inconnu.

48 morts en 24 heures

Le Hamas a nié les allégations de l’armée israélienne faisant état de la présence de ses combattants à l'hôpital et exhorté l'ONU à créer une commission d'enquête “pour examiner l'ampleur des crimes commis dans le nord de Gaza”.

Kamal Adwan était le dernier hôpital en activité dans le nord de Gaza. Il fonctionnait à peine à cause du siège imposé par les forces israéliennes, avec un manque de nourriture, d’eau et de toutes sortes de fournitures médicales.

En outre, l'armée israélienne a commis deux massacres contre des familles palestiniennes à Gaza, faisant 48 victimes et 52 blessés, rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa, qui déplore la présence de nombreuses victimes encore sous les décombres.

La même source fait état d’un dernier bilan de 45 484 morts et 108 090 blessés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza, depuis le début de l’offensive israélienne qui a suivi le 7 octobre 2023.

