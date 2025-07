La nouvelle offensive militaire israélienne, dans le nord de Gaza, a culminé ce week-end avec la mise hors service de l'hôpital Kamal adwan, suivie de l'évacuation de tous les patients et de l’arrestation du directeur Dr Abou Safia ainsi que de dizaines de ses collaborateurs.

Un épisode suivi et documenté par l’Observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l’Homme qui, sur la base de témoignages exclusifs, fait état de graves exactions de l'armée israélienne.

Selon des témoignages recueillis par l'équipe de terrain de l’Observatoire, “les forces israéliennes ont commis une série de crimes atroces lors de leur attaque contre l'hôpital”.

D'après l’ONG de défense des droits humains, “les soldats israéliens ont notamment fait exploser des robots piégés près de plusieurs maisons habitées, provoquant leur effondrement et tuant des civils à l'intérieur. Les soldats israéliens ont également exécuté des civils sur place, dont certains ont été blessés, tandis que d'autres portaient des drapeaux blancs”.

“L’armée israélienne a arrêté des dizaines de femmes et de jeunes filles, les soumettant à de graves sévices assimilables à du harcèlement sexuel, ainsi qu’à des traitements dégradants qui ont porté atteinte à leur dignité humaine. Elles ont notamment été battues et obligées de retirer leur hijab et leurs vêtements”, rapporte l’Observatoire Euro-Méditerranéen.

Violences sexuelles

L’ONG a également recueilli des témoignages révélant que “des infirmières, des patients et leurs accompagnants à l’hôpital Kamal Adwan ont été victimes d’actes assimilables à des violences sexuelles”.

Plusieurs témoins accusent des soldats israéliens d’avoir “forcé des femmes et des filles à se déshabiller sous la menace, les insultes et les atteintes à leur honneur”. Plusieurs femmes et filles ont également déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel.

Outre la destruction et l’incendie de plusieurs sections de l'hôpital Kamal Adwan ciblé avec des obus, L’ONG fait état d'exécutions sommaires. “Les premières informations indiquent également que plusieurs membres du personnel de l'hôpital ont été tués alors qu'ils tentaient d'éteindre des incendies dans l'une des sections de l'hôpital, qui a été complètement mise hors service”.

Pour une enquête immédiate

L'Observatoire Euro-Med des Droits de l'Homme appelle les organes compétents de l'ONU à lancer une enquête immédiate sur les allégations contenues dans les témoignages des survivants de l'attaque de l'armée israélienne contre l'hôpital Kamal Adwan et ses environs.

L'Observatoire souligne la nécessité d'activer les mécanismes juridiques pour demander des comptes aux responsables des violations des droits de l'Homme, y compris les individus, les dirigeants politiques et les responsables militaires impliqués dans de tels actes.

Israël a tué près de 45 500 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023, réduisant l'enclave en ruines.

Le mois dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

