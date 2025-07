L'armée israélienne a tué deux Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée, dont un garçon de 8 ans, aux premières heures de 2025, poursuivant ainsi à l’aube de 2025 le génocide commis par Tel-Aviv dans l'enclave depuis octobre 2023.

Des sources indiquent que l'armée israélienne a bombardé la maison de la famille Abu Dhaher dans le camp de Bureij aux premières heures de mercredi, tuant Adam Farhallah, 8 ans, qui est devenu le premier civil palestinien et le premier enfant tué par Israël à Gaza en 2025.

Une vidéo partagée sur X par des militants locaux montre un adolescent palestinien près du cadavre de Farhallah, tenant la jambe coupée de l'enfant.

« L'enfant dormait dans la faim et le froid [...] au début de l'année 2025 et c'est ce qui lui arrive », se lamente l'adolescent dans la vidéo.

Les bombardements israéliens ont également tué Khuloud Abu Daher, un Palestinien de 27 ans, ont rapporté les médias locaux et les activistes.

Génocide à Gaza

L'armée israélienne poursuit depuis octobre 2023 sa guerre génocidaire contre Gaza qui a tué plus de 45 500 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 110 000, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Israël a également détruit ou endommagé 90 % des infrastructures de Gaza, notamment des maisons, des écoles et des hôpitaux, et déplacé la plupart des 2,4 millions d'habitants de Gaza.

Les analystes affirment que le nombre de morts rapporté n'est qu'une estimation prudente et que le nombre exact pourrait être supérieur à 200 000.

En novembre, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.

