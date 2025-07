Une délégation de religieux chrétiens a rencontré Ahmed al-Sharaa, chef de la nouvelle administration syrienne, au palais du gouvernement à Damas.

Des photos publiées mardi par l’agence de presse syrienne (SANA) montrent Sharaa accueillant des représentants de diverses confessions chrétiennes en Syrie, notamment des communautés orthodoxes, catholiques, arméniennes orthodoxes, syriaques orthodoxes et protestantes.

Une société multiconfessionnelle

On estime que les chrétiens représentent environ 10 % de la population syrienne, qui était d’environ 23 millions avant le début de la guerre civile en 2011.

La nouvelle direction syrienne avait déclaré les 25 et 26 décembre, qui coïncident avec Noël, comme jours fériés officiels, garantissant ainsi que les institutions de l’État restent fermées pendant ces célébrations.

Dans la société multiconfessionnelle syrienne, les fêtes de Noël et de Pâques catholiques et orthodoxes, ainsi que le Nouvel An, ont traditionnellement été observées dans le cadre de l’approche inclusive du pays en matière de diversité religieuse.

La communauté chrétienne a été durement touchée par la guerre civile. À Alep, la population chrétienne a considérablement diminué, passant d’environ 200 000 avant 2011 à seulement 30 000 aujourd’hui, selon les dirigeants de la communauté.

