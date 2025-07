Un autre journaliste palestinien a été tué lors d'une attaque israélienne dans le centre de la bande de Gaza, a déclaré vendredi le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

Dans un communiqué, le bureau des médias a indiqué que le photojournaliste palestinien Omar Salah Al-Derawi a été tué dans un bombardement israélien visant sa maison dans la zone d'Al-Zawaida, au centre de la bande de Gaza, le tuant ainsi que ses parents. M. Derawi travaillait pour plusieurs agences de presse.

Ce nouveau décès porte à 202 le nombre de journalistes palestiniens tués dans des attaques israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Le Bureau des médias a condamné l’assassinat ciblé des journalistes palestiniens, le décrivant comme un "effort systématique pour tuer et assassiner" les professionnels des médias.

Il a appelé la communauté internationale et les organisations dédiées à la liberté de la presse à dénoncer ces actes et à demander des comptes à Israël devant les tribunaux internationaux.

Faisant fi des condamnations grandissantes à l’échelle internationale et d’une résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, l'armée israélienne poursuit sa guerre génocidaire contre Gaza, qui a fait plus de 45 500 victimes, principalement des femmes et des enfants, depuis une attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des faits de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza, tels que "le fait d'affamer délibérément des civils", "l'homicide intentionnel" et "l'extermination".

Israël fait également l'objet devant la Cour internationale de justice pour la guerre meurtrière qu'il a mène enée à Gaza d'une plainte pour génocide, défini par les instruments de l’ONU comme étant “un acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux”.

