Les autorités françaises ont interdit dimanche dès 18h “tout rassemblement non déclaré” dans le centre de Paris et le secteur marché de Rungis au moment où le syndicat agricole Coordination rurale appelle ses adhérents à manifester “à Paris” et “partout en France”.

Selon la préfecture de Police de Paris, le “dispositif de sécurité” mis en place “vise à prévenir toutes les dégradations et violences et toutes les actions coup de poing”, même si elle relativise la mobilisation du fait “des contradictions internes et avec les autres syndicats”.

Samedi, la Coordination rurale (CR) a de nouveau maintenu comme la veille son appel à rallier en voiture ou en tracteur la capitale dès dimanche après-midi pour manifester lundi.

Vendredi, Matignon a indiqué que le Premier ministre recevrait “tour à tour” les syndicats agricoles le 13 janvier, une date jugée trop lointaine par le deuxième syndicat agricole, derrière la FNSEA.

La CR contre la mainmise de l’UE

La Coordination rurale plaide pour des garanties du Premier ministre en faveur d'une agriculture garantissant la protection des petits exploitants soumis au diktat du libre-échange.

Pour autant la CR a promis le maintien de son mouvement. “Plusieurs dizaines de tracteurs sont déjà dispersés, prêts à se positionner”, a affirmé à l’AFP Véronique Le Floch, présidente de la Coordination aurale.

Le syndicat manifeste pour la prise en compte de deux mesures sur deux points : “supprimer la surtransposition des règles européennes en France” et prendre des mesures de “contrôles sur les importations”.

